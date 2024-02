PISAC Stevo Grabovac je upisan u istoriju NIN-ove nagrade kao jubilarni 70. dobitnik za roman "Poslije zabave", a kao prvi pisac iz Republike Srpske koji ju je osvojio. On je do sada objavio zbirku pjesama "Stanica nepostojećih vozova" (2007), a njegov prvi roman "Mulat albino komarac" (2019) bio je u najužem izboru za NIN-ovu nagradu.

Stevo Grabovac priznaje da je bilo veoma izazovno stvoriti roman zasnovan na istinitoj priči, ali i roman koji govori o pisanju i izazovima u pisanju, nevezano za to da li se roman piše u prodavnici, auto-praonici ili za radnim stolom.

Još uvijek mi se sliježu utisci nakon osvajanja NIN-ove nagrade, to je najpošteniji odgovor. Bilo je zaista neočekivano, mada knjige se ne pišu samo zbog nagrada i očekivanja u tom smislu. Odgovornost je znati da su na tom mjestu bili Branko Ćopić, Meša Selimović, Danilo Kiš, moji književni uzori. Oni su napisali kapitalna djela srpske književnosti, a mnogo mi je trebalo da procesuiram da sam u društvu tih ljudi – ispričao je Grabovac pred punom salom NUB RS u Banjaluci.

Za svoj roman „Poslije zabave“ Grabovac je za NIN pomenuo da je „grebanje po starim ranama“ jer pisanje o traumi koja sadrži ne samo kolektivno, nego i lično, uvijek predstavlja izazov za pisca. Za roman ga je inspirisala stvarna priča o djeci iz napuštenih domova koja su najsurovije ubijana, a neka od njih su bila i žrtve trgovine organima.

Kako je vrijeme prolazile skupljale su se u meni krhotine priče i nisam mogao od njih da pobjegnem. Proces pisanja je trajao skoro četiri godine, sa pauzama, ali sam se obiljno posvećivao, a nekad ostajao budan i dočekao zore kako bih nešto zapisao. Želio sam da ova kompleksna priča izađe iz mene – rekao je Grabovac.

Poslije zabave dolazi mamurluk

U naslovu je fokus na riječi „poslije“ što implicira da se bavi posljedicama koje dolaze kasnije u životu. Dobru je, kako je ranije govorio pisac, suprotstavljeno zlo koje čine razne vrste patologija i čak ni nauka ne može da ih objasni.

– Zabava u prenesenom značenju je višedimenzionalan pojam i može se različito tumačiti. Ja sam generacija koja je odrastala tokom novog talasa (EKV, Crni Bombarder), a poslije zabave su bile uobičajene i katastrofe kao što su mamurluk, otržnjenje, kajanje i sl. Ta zabava je i neka vrsta mita, putovanje kroz pop kulturu – otkrio je Grabovac.

On kaže da je koristio obimne zapise o zločinima, a djelić i izmaštao kako bi „poštedio čitaoca“ iako je to vrlo teško s obzirom na to da kroz roman propituje i prirodu zla koju je nemoguće objasniti.

– Istina je da je pozadina stvarnog zločina mnogo monstruoznija nego što sam ja to opisao. Mislim da sam uspio da doziram, čak i kada su elementi horora u pitanju. Naša stvarnost nije samo turbopozitiva, preživjeli smo i gore – kazao je Grabovac.

Iako pripada generaciji višestruko traumatizovanoj od rata, Stevo Grabovac slovi za antiratog pisca, kako kažu književni kritičari, a zadržati „pošten odnos“ prema tekstu, temi rata i zločina, dok nešto i na ličnom nivou boli nije jednostavno.

Dugo godina me proganjala ta ratna priča koja je i moja na neki način. Ako krenemo odmah da osuđujemo, odlazimo u druge vode, a nije to plodo tlo za književnost. Nije na nama književnicima da donosimo neku osudu, nisam uljepšavao zločince, dao sam im jasan portret, njihovu sam pozadinu objasnio i prepustio sudu čitaoca – rekao je Grabovac.

Na zlo ne treba odgovarati zlom!

Lik oca je jedan od „nosećih zidova“ romana, ali vrlo vješto se inkorporira u više uloga, a postoji zanimljiva scena sa bezrepom mačkom koji budu halucinacije na smrt koje se ovaplote i u stvarnosti. Lik vlasitog oca pomogao je Stevi da bolje „opravda“ sve u tekstu. Njegov otac jeste bio nekadašnji oficir JNA koji je mučen u logoru. Zanimljivo je i to da glavni junak nosi ime i prezime pisca, a svog oca susreće kao prvog pisca koji piše tužbe i žalbe o zločinima.

Nakon prvog šamara čovjek zauvijek izgubi vjeru u čovječanstvo i mislim da glavni junak zapravo pokušava da nađe neko svoje mjesto i tim žrtvama naslijedi liniju svog oca. Mislim da od toga dolazi pokušaj da se dođe u neku ravan sa životom a čini mu se da tom dijelu ne pripada. Sa pisanjem „nisu čista posla“. Stvari koje se dešavaju su često van našeg svjesnog i odvijaju se dok se ta priča rađa- rekao je Grabovac.

Određene scene romana su i postavljene tako da su oličenje suštine zla, ali poruka pisca, kako i sam kaže, je da na zlo ne treba odgovarati zlom.

– Možda sam u nekom trenutku prolog zamišljao drugačije, književni postupak je tekao tako, ali sve te stvari koje su se desile spolja, natjerale su me da da uradim nešto drugačije i to je bio i moj vid otpora i nisam htio da odgovor na zlo bude zlo – poručio je Stevo Grabovac na promociji romana u Banjaluci.