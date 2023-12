SUNOVRAT DINASTIJE IZETBEGOVIĆ: Kako su Bakir i Sebija izgubili vlast i funkcije

ONA bez funkcije, on samo predsjednik stranke, i to opozicione. Na to je „spala“ jedna od politički najmoćnijih dinastija u BiH i sigurno najmoćnija u Bošnjaka.

Nakon poraza od Denisa Bećirovića za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, kola Bakira Izebegovića krenula su nizbrdo. SDA, iako sa najviše stranačkih glasova, izbačena je iz vlasti BiH, Federacije, ali i većine kantona.

Njegova supruga Sebija smijenjena je sa mjesta neprikosnovene generalne direktorke UKC Sarajevo, na kome je ostala da radi na Ginekologiji. Prije toga su joj oduzete titule i zvanja.

Stvari su loše krenule i po njihove saradnike. Bivši premijer Fadil Novalić dospio je na američku „cnu listu“, bivši ministar odbrane BiH Selmo Cikotić nepravosnažno je osuđen na tri godine zatvora…

Daleko od toga da će se SDA predati, a još dalje od tofa da su Izetbegovići socijalni slučaj, mada Bakir tvrdi da živi skromno, od penzije.

– Ja nisam na godišnji odmor otišao ni ove ni prošle godine. Nemam nikakve izdatke, skoro, nemam automobil, ja sam jedan vrlo skroman čovjek, meni nikakve posebne pare ne trebaju. Imam sasvim dovoljno za svoj život – izjavio je u februaru ove godine.

Međutim, postavlja se pitanje da li pad ravan dinastiji Izetbegović očekuje sve moćnike u BiH u trenutku kada izgube vlast. I da li je to, zapravo, razlog zbog koga, bukvalno po svaku cijenu, žele da opstanu u redovima najmoćnijih.

“Njihov najveći strah”

– Naravno. To jeste najveći strah koji oni osjećaju. Jer su svjesni da gubitkom moći, kada ih skinu sa vlasti, tada postanu dostupni i organima gonjenja, pravosuđu. Ne samo da će ostati bez vlasti i bez pozicija, već će ostati možda i bez slobode. I u ovom kontekstu najviše se pominje da li će odgovarati za sve ono što su uradili do sada. Našli mnogi političari su, u neku ruku, već u zrelijim godinama, pred penzijom, pa je pitanje zašto im treba da se još bave tim. Međutom, to postaje jasno kad se vidi da su svjesni da će ostati bez moći, ostaće nezaštićeni kada ne budu više u vlasti – kaže za Srpskainfo politička analitičarka Ivana Marić.

Prema njenim riječima, ljudi su siti dinastija, posebno kada se vidi da ne znaju upravljati.

– Bakir Izetbegović je uništio sve ono što je njegov otac stvorio. Stranku je odveo u potpuno pogrešnom pravcu. I pored toga što je stranka zadržala popularnost među ljudima on je uspio da se zavadi sa koalicioni partnerima, pa niko nije želio ući sa njim u vlast, osim DF. Dugoročno, ne možete se tako ponašati ni u biznisu, ni u politici, da nema povjeranja među partnerima. Tu cijenu je platio Izetbegović, jer SDA jeste dobila najveći broj glasova u FBiH, a ipak su izbačeni iz vlasti upravo zbog dosadašnjih laži. To mu spočitavaju svi partneri, od HDZ do Trojke – kaže Marićeva.

To, dodaje ona, pokazuje da možete kako hoćete, ali da ne možete dokle hoćete.

– To je iskombinovano sa imenovanjem Sebije Izetbegović na čelo KCUS, pa sada svjedočimo šta se sve tamo dešavalo, ljudi nisu bili svjesni koliko je to bio zatvoren sistem. Vidimo koliko je štete naneseno i državi, i Kliničkom centru i uopšte društvu. Da ne pričamo o zaoštravanju odnosa sa Hrvartima i sa Srbima, unošenje dodatnog razdora umjesto da se ide u razvoj i na pomirenje – zaključuje Marićeva.