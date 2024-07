PRVI put sam u Banjaluci, ko bi rekao, došao je i taj dan da sviram u ovom gradu, u prekrasnom ambijentu tvrđavi Kastel, mislim da će tako biti fenomenalna atmosfera, i baš mi je drago da ću napokon zasvirati u Banjaluci.

Kazao je ovo svjetski poznati virtuoz Stjepan Hauser, za „Novosti“ prije nego je zasvirao i otvorio četvrti po redu „Banjaluka Festu“, na kome su osim njega gostovali i Jelena Tomašević Bosiljčić sa svojim mužem Ivanom Bosiljčićem, te legendarno „Bijelo dugme“.

Royal Albert Hall,Sydney Opera House, Madison Square Garden tek su neka od važnih institucija na kojima je ovaj umjetnik predstavljao svoj rad oduševljenoj publici, a 4. jula su i Banjalučani imali priliku da osjete dašak savršene emocije pomješane sa srećom, tugom, a i plesnim „ludilom“ koje je izlazilo iz čela slavnog buntovnika.

Stjepan Hauser je u aprilu izdao svoj album „Classic 2“, gdje možemo slušati prijelepe klasične numere, kojima se Hauser uvijek vraća

– Klasika je nešto posebno, uvijek se vraćam njoj, tu su moji korijeni, odatle je sve krenulo, ima toliko tih predivnih klasičnih melodija koje zvuče predivno na čelu, tako da je to samo jedan u nizu mnogih klasika koje ću se snimiti u budućnosti, nadam se da ću doći do „Classic 100“ – kazao je buntovnik sa čelom, te se vratio u retrospektivu u svoj rodni grad Pulu, i ispričao nam koje su mu uspomene iz djetinjstva najljepše.

– Imao sam stvarno prekrasno djetinjstvo, provodio sam ga uglavnom u prirodi, jer moji roditelji su voljeli prirodu, voljeli su dobru muziku. Zahvaljujući takvom okruženju sam i ja zavolio te stvari, još kao malo dijete, i to su ta prekrasna sjećanja koja nosim, jer sam odrastao u takvom okruženju. Nravno ima i onih manje lijepih , škola i izrugivanja koja su me pratila, ali sve skupa kad zbrojim, upravo me to i pretvorilo u sve ovo što sam danas – ispričao je Hauser i otkrio kako prevazilazi prepreke.

Romantična duša Upravo je i taj Oliver uticao da zavolim romantiku. Volim taj romantični stih, romantične pjesme, i to mi je najdraža vrsta muzike za slušanje, to me opušta i takav sam, romantična duša, što se muzike tiče, sad ovo drugo Bože moj – nasmijao se Hauser.

– Prepreke sam prevazilazio korak po korak, slijedio sam svoje snove, bio sam strpljiv, radio sam ko konj. Nisam odustajao nikad od svojih snova, svojih zamisli, i nisam posustao bez obzira na uticaje društva vršnjaka, uvijek sam pratio svoj put i ignorisao sam okolonosti, i kad ne odustaneš, sve se može ostvariti – poručio je virtuoz.

Stjepan je sarađivao sa mnogim, svjetskim, priznatim imenima u svetu muzike, a jedna od prvih saradnji bila mu je sa Oliverom Dragojevićem, koga je slušao još kao beba.

– Sa Oliverom Dragojevićem sam maltene propričao, njega sam slušao kao beba, kad sam imao dvije godine još nisam znao ništa, a kad bi Oliver pjevao ja bih odmah stavio uvo na zvučnik i uvijek sam bio fasciniran njime i mnogo godina kasnije još jedan san se ostvario, zajednički album, koncerti. On je jako puno uticao na mene i kao na osobu i kao muzičara tako da je to neizbrisiv trag i dan danas ga slušam svaki dan, svaki put prije koncerta navijemo Olivera – prisjetio se Stjepan dragih uspomena i za „Novosti“ te kazao da je njegov životni moto „Uvijek budi svoj i prati svoje snove „