VELIKA LEGENDA jugoslovenske scene, Dr Nele Karajlić, koga generacije pamte, prije svega po grupi "Zabranjeno pušenje" i čuvenom televizijskom serijalu "Top lista nadrealista", ali i ulozi u "No smoking orkestra", kao i knjigama "Fajront u Sarajevu" i "Solunska 28", održao je sinoć koncert u Banjaluci povodom 40 godina karijere u sklopu manifestacije "Ljeto u parku".

Kao što je publika i mogla očekivati, sarajevska legenda rok muzike, pisac i glumac, Nele Karajlić je prašio rokenrol sa bendom „Osiromašeni uranijum“ i „bacao fore kao od šale“ tokom programa koji je stao u „40 godina otkako je crk’o Marshall“.

Pravi vremeplov je krenuo 1984. godine kada se Nele u razgovoru sa Duškom Mazalicom prisjetio prvog albuma „Zabranjenog pušenja“, iako je bend nastao 1980. On je tada bio gimnazijalac i „otrovan rok nabojem“ koji je došao sa Zapada tih godina.

– Svaka generacija ima svoju muziku i mi ne možemo nikad da spočitamo mlađima ili starijima da je njihova muzika bolja ili lošija, to je muzika koju je generacija prihvatila kao dio svog odrastanja. Ali u istoriji muzike, njenog nastanka, od onog prvog trenutka kada je čovjek udario kamen o kamen, do danas samo je Rock and roll muzika bila ta koja je od svojih sljedbenika tražila da promijene način života – ispričao je Nele Karajlić.