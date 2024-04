Danas ćete imati potrebu da ćutite i gledate sa strane. I to je u redu, jer na taj način učite. Očekujte poziv starog prijatelja i obnovu poznanstva. Vrlo je moguće da će se to svesti na poslovnu priču. Dobro razmislite da li vam to donosi korist ili ogroman trošak. Više se krećite i boravite u prirodi.