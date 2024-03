PREDSJEDAVAJUĆI Predsjedništva BiH Denis Bećirović je na sastanku sa Kristijanom Šmitom osudio održavanje "Velikog vaskršnjeg sabora" Srbije i Republike Srpske i naglasio da je to "apsolutno neprihvatljivo u demokratskom i civilizovanom svijetu, što bi predstavljalo podrivanje temeljnih međunarodnih načela članica UN."

Stručnjak za politički marketing Aleksandar Zobenica podsjeća da je predsedavajući Predsedništva BiH, Denis Bećirović, po ko zna koji put sebi dao za pravo da uopšte komentariše Srbe kao narod.

– Dolazimo do one naše „Daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože“ i to je ono čega se naši neprijatelji najviše boje. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rade uz Blagoslov Patrijarha Srpskog. Vaskršnji sabor koji je najavljen treba da bude simbolično početak našeg ujedinjenja kao naroda, pre svega duhovnog ujedinjenja a onda i političkog – izjavio je Aleksandar Zobenica za „Novosti“.

On dodaje da srpskom narodu predstoje izazovna vremena u kojima će pritisak na Srbe rasti kako bi im oteli Kosovo i Metohiju i ugasili Republiku Srpsku, ali da ujedinjenje Srba ne mogu spriječiti i da „njemačkog turistu“ niko ne sluša.

– Konstantno podržavanje medđunacionalne mržnje u BiH dolazi iz muslimanskog Sarajeva i to je ono što će uništiti BiH a nažalost muslimani ne mogu i neće da shvate da samo suživot sa druga dva naroda može garantovati opstanak BiH na dejtonskim principima. Iluzija koju imaju da će uz podršku dijela međunarodne zajednice uspjeti da unitarizuju BiH i dalje živi. Vremena hegemonije zapada su prošlost samo što toga još uvijek nisu svjesni u Sarajevu. Što se tiče turista Šmita, koga briga uopšte šta on govori – kazao je Zobenica za „Novosti“ i poručio FBiH: „Oprosti im Gospode (ne) znaju šta rade. Hristos Vaskrse!“.