SUOČAVANJA SU NEOPHODNA DA BISMO BILI SLOBODNIJI: Nina Babić o najintimnijoj izložbi „Svijet koji nije od ovoga svijeta“

IZLOŽBA akademske slikarke Nine Babić "Svijet koji nije od ovoga svijeta" izazvala je vrlo emotive reakcije kao najintimnija ispovijest koju je publika mogla pročitati kroz njene radove. Od ranije je poznata po hrabrim i smjelim istupima koji pomjeraju granice očekivanog, uljepšanog i sigurnog, koji suočavaju svakoga od nas sa najdubljim strahovima, nasiljem i pojmom žene u njenoj stvarnoj prirodi.

Naziv za najnoviju izložbu „Svijet koji nije od ovoga svijeta“ došao je kao inspiracija kroz stihove pjesama Vislave Šimborske. Kako vidi angažovanu umjetnost, zašto je imala tremu pred izložbu ovog tipa, koliko su joj ženska iskustva bila značajna u procesu, ispričala je Nina Babić u razgovoru za „Novosti“.

Već dugi niz godina djelujete kao angažovana umjetnica. Šta za vas to znači? Nosi li veću dozu odgovornosti i povjerenja poublike?

Uvijek sebi postavljam pitanje šta znači to kad dobijete status angažovane umjetnice ili umjetnika. Nekako stalno imam osjećaj da umjetnost je uvijek angažovana, jer kao takva jedino može da ima smisla. Da li mi pod angažovanom umjetnošću podrazumjevamo bavljenjem nekih velikih socijalnih problematika, ukazivanjem na te probleme, zatim nuđenje određenih rješenja i slično. Mislim da u svemu tome zaboravljamo na pojedinca, a pojedinci čine društvo. Previše smo fokusirani na kolektivnu svijest a ona je satkana od individualne. Ako na neki način umjetnik svojim radom dodirne pojedinca, pa o čemu god da je tema, mi samim tim utičemo neposredno na kolektivnu svijest. Ne težim samo da budem angažovana umjetnica, ja polazim uvijek od sebe, meni je umjetnost način izražavanja, moj iskreni stav prema sebi i svijetu koji me okružuje. A mislim da posmatrač i publika to osjeti. Samim tim i odgovornost je veća, samim tim i bojazan da posmatraču otvorim ta neka pitanja koja i on nosi u sebi. Moja umjetnost je vrlo intimno povezivanje sa publikom, a nema veće angažovnasti nego takve.

Trenutna izložba „Svijet koji nije od ovog svijeta“ je izuzetno posjećena, a rekli ste da ste imali veliku tremu pred izložbu. Sada kada su se emocije malo stišale, kakav je vaš utisak o svemu i jeste li postigli ono što ste priželjkivali?

Trema kao takva uvijek postoji prije svakog predstavljanja publici i javnosti uopšte. Međutim, više nego inače sam imala tremu glede ove postavke. Spomenula sam na otvaranju izložbe da je to svojevrsni dnevnik, moji zapisi. Ova izložba nije imala nikad za cilj da se izloži, nisam imala misao da jednog dana predstavim ove radove publici. U samom nastanku radova, nikad se nije provukla misao da je to još jedan projekat kojim se bavim. To su zaista moja najličnija i najintimnija promišljanja, baš kao dnevnik, gdje zapisujete svoje najintimnije procese. Taj dnevnik ima sigurno mnogo grešaka, ali ne razmišljate o njima dok zapisujete, nego vaš tok misli samo izlazi na površinu. Moj tok misli i emocija je izašao na ovom ciklusu slika, nastajale su vrlo spontano, neposredno, baš u momentima različitih emocionalnih procesa. Zato je trema bila izražena više nego inače, jer, sad svi imaju pristup mom dnevniku. Ja sam željela sa ovom postavkom da publika kroz prizmu mene zaviri malo i u sebe, da na neki način shvatimo da smo svi povezani, da svi prolazimo kroz manje više iste emocionalne procese, samo smo zaboravili da osjećamo to, zaboravili smo svoje procese, potisnuli ih, pa samim tim teško nam je da ih prepoznamo u drugima. A zamislite kada bi osvjestili i shvatili da smo svi na neki način jednaki, možda ne bi bili u emocionalnom deficitu, mozda bi naši odnosi bili drugačiji. Možda to jeste neki idealistično moje promišljanje, ali mislim da bi shvatanjem jedni drugih svijet bio mnogo ljepše mjesto. Nakon otvaranja sam to na tren i imala priliku da osjetim, po reakcijama ljudi, posmatrača, mislim da je svako na tren malo zavirio u sebe, pa rekao sebi : „da i ja se tako osjećam ponekad, nisam sam-a“.

U kom smislu vas je stvaralački proces ove izložbe promijenio? Postoji li neki segment vaše ličnosti, djelovanja ili života gdje ste to spoznali?

Svaki stvaralački proces promijeni umjetnika. Umjetnik kad se zaista bavi sobom i drugima kroz svoje stvaralaštvo, promjene svijesti su neizbježne. Učimo, osvještavamo, na kraju krajeva suočavamo se sa nekim stvarima kroz taj proces, koje nismo uviđali prije.

Mene je ovaj proces naučio neke stvari. Mislim da sam dozvolila sebi da budem malo nježnija prema sebi, malo pažljivija. Naučio me je da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti.

U vašim radovima se može vidjeti krajnja emotivna ogoljenost, predaja, nagon, tijelo, svijet snoviđenja, ali i bol, nasilje, strah… Budu li nekad te sirove emocije teške za svariti i suočiti se?

Emocije, pogotovo one koje suzbijamo su uvijek teške za suočavanje. Prije svega, morate da priznate sebi svoje greške i poraze, a to je uvijek najteže. U pravu ste kad kažete da se osjeća predaja, mislim da sam se u ovom procesu potpuno predala, predala se svakoj emociji koju sam osjetila, iskreno i bez zadrške. U toku nastajanja svakog djela, nije bilo promišljanja kako će to djelo nastajati, jednostavno je nastajalo, žargonski da se izrazim, izbacivala sam svoje procese bez da ih se sramim ili da osjećam strah od istih. One su tu, ja sam ih na neki način prigrlila i materijalizovala. Uz emocije tu su i iskustva, jer svako iskustvo nosi određene emocionalne posledice, tako da u djelima iščitavamo i lična iskustva, a kad pogledamo ta iskustva, kada ih materijalizujemo na neki način suočavanje je preteško. Ali, jednom kad se suočite, taj osjećaj slobode nakon toga je toliko dragocjen.

Koliko je važno kao žena proći neka iskustva (odrastanje, sazrijevanje seksualnosti, rađanje) da bi se o njima otvorenije progovaralo kroz umjetnost? Da li vam je iskustvo za ovu izložbu „Svijet koji nije od ovog svijeta“ otežavalo procese ili olakšavalo?

Kroz svoje stvaralaštvo uvijek sam se bavila svojim iskustvima, posebno iskustvima koje sam prolazila kao žena. Smatram da kroz iskustva najbolje možemo komunicirati. Svaka žena ima različita iskustva i različite načine da se nosi sa njima. Iskustva nisu univerzalna, svako ima različite doživljaje istih. Moja lična iskustva i jesu prenesena na proces stvaranja ove izložbe. Ova izložba i jesu moja iskustva, moje emocije koja su ta iskustva i proizvela. A možemo da to gledamo sa različitih aspekata, teško se suočiti sa svojim iskustvima, a opet da ih nemamo, da li bi bili osobe koje jesmo.

Koliko je važno shvatiti da „naši svjetovi nisu sami“ kada govorimo o nasilju i može li umjetnost izazvati buđenje? Prošle godine ste imali izložbu „Nasilje u nasleđe“.

Kao što sam već i rekla, naši svjetovi nisu sami i to moramo da shvatimo i da zaista ozbiljno razumijemo to. Izložba „ Nasilje u nasleđe“ mi je to i pokazala. Pokušala sam kroz umjetnost da probudim to u drugim svjetovima. Kroz svoje iskustvo, kroz najiskreniji necenzurisani prikaz tog problema, otvarajući svoj svijet nadajući se da će se neki drugi osvjestiti, pa zajedno uticati na promjenu ovog velikog zajedničkog svijeta. Događaji nakon te izložbe su mi to i potvrdili. Mnogo ljudi, žena je shvatilo da njihovi svjetovi nisu sami, te su stvari i praktično počele mijenjati. Pod praktično mislim da su se životi nekih ljudi promjenili ( prijava nasilja, izlazak iz toksičnog odnosa i slično ). Kada svjedočite tim promjenama, a znate da je umjetnost na svoj način uticala na to, tada shvatate da umjetnost zaista budi. Budi i mijenja, samo ako je iskrena, ako komunicira na najčistiji i iskreniji način, tada ona budi i to budi glasno.

Shvata li publika da je umjetnost mnogo više od estetski lijepog? Mislite li da se poimanje promijenilo u odnosu na neke prethodne godine?

Treba da razumijemo da postoji estetika lijepog i estetika ružnog. Doduše šta podrazumijevamo pod lijepim i ružnim. U mom iskustvu, ili tačnije ako gledamo djela ove postavke, mislim da publika nije reagovala samo vizuelno, reagovala je onako kako sam se i ja osjećala, ta djela su pričala sa njima. Ljudi generalno su željni da osjećaju, priznali to sebi ili ne, toliko želimo da nas nešto pokrene, da zapulsira nešto u nama. To je nedostatak ovog vremena u kojem živimo. Nema više lijepog i ružnog, samo praznine koju težimo da popunimo na neki način. Ni Munkov Vrisak nije mozda vizuelno ugodan, ali nas pokreće, dira, tjera na razmišljanje. I da, mislim da publika shvata da umjetnost je mnogo više od estetski lijepog, možda ne na svjesnom nivou, ali osjeća, a u tom i jeste čitava poenta.

Spremate li neke nove projekte ili performanse?

Živim, radim, doživljavam nova iskustva, stvaram nova sjećanja, samim tim se podsvjesno stvaraju i novi projekti koje tek treba da osvijestim i da se suočim sa njima. Meni je zaista umjetnost život, nikada nisam to odvojila od svoje ličnosti i svoje svakodnevnice. I smatram se zaista srećnom osobom jer živim kroz ono što volim. Tako da novi projekti su uvijek na neki način spremni, samo čekaju svoj momenat da se osvjeste.