„BIJESNI SMO I OČAJNI, ALI NEĆEMO ODUSTATI“ Potresna ispovijest roditelja djevojčice, žrtve trenera pedofila iz Bijeljine

BIJESNI smo i očajni, ali nećemo odustati, zbog naše kćerke i zbog sve druge djece, na koju danas sutra može nasrnuti pedofil, poručili su u potresnoj ispovjesti, roditelji djevojčice, koja je bila žrtva Milenka Tomića, trenera pedofila iz Bijeljine.

Upozorili su nas da bi on za 14 dana mogao izaći iz pritvora i ne mogu vam opisati taj osjećaj nemoći, osjećaj da ne možete pomoći svom djetetu. Ali, suprug i ja nećemo odustati, niko nas ne može zaplašiti ni obeshrabriti, kaže majka.

Podsjećamo, zbog odugovlačenja sudskog postupka, Milenko Tomić, optužen da je seksualno zostavljao 14- godišnju đevojčicu kojoj je bio trener, mogao bi 1. februara biti pušten iz pritvora.

Iako je optužnica protiv njega podignuta i potvrđena prije 2 godine, sudski postupak nije okončan, zbog, po mišljenju tužilaštva neosnovanih, zahtjeva odbrane za izvođenje nepotrebnih dokaza i odlaganje ročišta.

Inače, u ovom procesu zakazano je 28 glavnih rasprava, što je po mišljenju eksperata presedan, pogotovo jer se radi u postupku, koji bi po zakonima RS i međunarodnim konvencijama o pravima djeteta, morao da bude hitan.

Odlična učenica, roditelji fakultetski obrazovani

Roditelji djevojčice još su u šoku, kada se sjete kroz šta je njihova kćerka prolazila.

– Kada se to desilo, ona je bila osmi razred, sad je drugi gimnazije, a suđenje još traje – kaže majka.

Inače, djevojčica je odlična učenca, pohađala je muzičku školu, pjevala u crkvenom horu i trenrala boks. Njeni roditelji su ugledni, fakultetski obrazovani ljudi.

– Sada se o nama i našem djetetu priča svašta, na svaki način nas žele ucijeniti, čak su nam prijetili da će objaviti kompromitujuće snimke naše djevojčice, ali neće nas uplašiti – kaže otac.

Majka dodaje da su sinovi optuženog vlasnici kafića u Bijeljini, u koje izlazi omladina, i da ih i oni proganjaju.

– Naše dijete ne može u te kafiće, ne može da izlazi kao sva druga djeca. Znamo mi da njoj više nema života u Bijeljini, ali izdržaće ona i mi ćemo izdržati sa njom – kaže tata djevojčice.

Cijela porodica je na psihoterapiji i profesionalci im pomažu da prebrode izazove pred kojima su se našli.

– Kad smo otkrili šta se desilo, imali smo dvije mogućnosti: da sve zataškamo ili da se upustimo u borbu protiv čovjeka koji ima novac, ima veze u policiji i u kriminalnom miljeu i ne preza ni od čega -kažu roditelji.

Izabrali su, dodaju, borbu, ne samo zbog svoje kćerke, nego i zbog sve druge djece, koja se mogu naći u kandžama prevejanog predofila, ukoliko on ne bude kažnjen.

“Zgranuo sam se kad sam vidio poruke”

Otac prepričava kako se sve otkrilo.

Kada je došla sa takmičenja u Sokocu, njihova kćerka se povukla u sebe, počela je da nekontrolisano jede, ugojila se za kratko vrijeme 15 kilograma i imala nesnonse glavobolje.

– Uplašili smo se, vodili je doktorima, pomislili smo na dijabetes, na neku drugu tešku bolest – kaže otac.

Ispostavilo se, međutim, da je u pitanju nešto sasvim drugo.

Roditelji su povremeno provjeravali mobilni telefon svoje kćerke i ona se tome nije protivila. Jedne večeri je čak ostavila telfon na stolu, ocu na dohvat ruke.

Psiholozi su kasnije objasnili da nije imala snage da ispriča roditeljima šta se dešavalo, a željela je da oni to saznaju.

– Kad sam pročitao poruke, bio sam zgranut. Tri mjeseca je taj čovjek, od jutra do kasno u noć, mom djetetu slao poruke: te šta joj je radio kad ju je na takmičenju, u doba korone, namamio u sobu i napio, te šta će joj tek raditi, te kako ne smije ni o čemu pričati roditeljima – kaže otac.

Obratili su se prvo advokatici, potom Fondaciji „Lara“, a onda su odveli kćerku psihologu, kako bi ustanovili da li će ona biti u stanju da se nosi sa svim što joj predtoji u sudskom postupku.

– Rekli su da je ona sjajno dijete, da ona to može i onda smo slučaj prijavili tužiocu – pričaju roditelji.

Beskrajno su, kažu, zahvalni svim profesionalcima koji su im na tom putu pomogli, a naročito tužiteljici Bojani Lazarević, koja se predano i časno bori za pravdu.

– Zahvalni smo i našoj advokatici, Tanji Savić, i Mirzeti Tomljanović iz “Lare” i cijelom timu te fondacije – ističu roditelji.

Prijetnje i ucjene

– Čim je saznao da znamo šta je radio, Milenko Tomić nam je prijetio i ucjenjivao nas. Govorio je da ćemo samo osramotiti svoje dijete, a da njemu niko ne može ništa, jer ima jake veze, pošto je u ratu bio komandir voda u specijalnoj policiji – kaže otac djevojčice.

Majka, koja je u to vrijeme bila nezaposlena, dodaje da joj je obećavao posao, ako ga ne prijavi.

– Čak i kad smo već bili kod tužiteljice, on je zvao i nudio da se vidimo. Odlagao sam to viđenje, mada mi nije bilo na kraj pameti da se sastanem s njim. Htio sam samo da dobijem na vremenu i da on ne posumnja da je već prijavljen, kako ne bi pobjegao iz zemlje – kaže otac djevojčice.

Zbog odugovlačenja postupka su očajni, a pogotovo zbog mogućnosti da Tomić bude pušten iz pritvora, jer strahuju za svoje dijete, koje je kaže, već dovoljno propatilo.

– Neko bi se pitao kako je to sve moguće, ali vjerujte to je takav manipulator, preveslao bi i odraslog čovjeka, a kamoli djevojčicu od 13 i po godina – zaključuju roditelji.

(Srpskainfo)