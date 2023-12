„SVE LOPOV DO LOPOVA“ Dodik – Najveća mafija dolazi iz dijela pravosuđa

PREDSJEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da najveća mafija dolazi iz dijela pravosuđa i da je Srpska stalno ukazivala na to da postoji tužilačko-sudska obavještajna mafija u Sarajevu.

Dodik je napomenuo da i podrška mafiji dolazi iz dijela pravosuđa, tužilaštva, sudova na svim nivoima.

– To je odmetnuta struktura koju stranci koriste da bi se obračunavali na našem prostoru iz političkih razloga sa drugima. To je tako i u Banjaluci, Sarajevu, Tužilaštvu BiH i Sudu BiH – rekao je Dodik za portal „Banjaluka.net“.

Dodik je ocijenio da BiH, kada bi svi Srbi utonuli u stogodišnji san, ne bi profunkcionisala jer muslimani ne mogu da naprave državu pošto to ne ne znaju.

Prema njegovim riječima, u Sudu BiH je sve sklepano na način da sprovodi nečiju političku volju, a ne pravo, te proces protiv njega ne bi ni postojao da je pravde, prva i pravičnosti jer nema zakonskog i ustavnog osnova.

– Pošto su odlučili da to guraju samo muslimani i pošto je musliman sudija za prethodni postupak, musliman tužilac, musliman sada sudija, pošto su svi zapisničari tamo i pomoćno osoblje muslimani, pitaj Boga na šta će oni to izgurati, ali vidjećemo – dodao je Dodik.

Dodik je istakao da nema zemlje u svijetu u kojoj se krivično djelo može propisati odlukom, već da je to moguće uraditi samo zakonom.

– Išao sam u školu u kojoj sam učio kako se donosi zakon i da nam poslije nekoliko godina dođe neki stranac koji nije izabran, nema mandat i ne može to da uradi, a i da može kao odlukom da mijenja zakon, ima li to igdje – upitao je Dodik.

Dodik je ponovio da na Sud BiH ide da pokaže kako je to sve nakaradno napravljeno i da u tome uspijeva, te da će koristiti svoja prava koja ne mogu ignorisati.

– Meni je važno da imam svoj šou tamo i koristiću ga maksimalno – rekao je Dodik.

On je ukazao da se tvrdilo da je Nedim Ćosić besprekoran tužilac, da je neupitan, da bi se poslije saznalo da nije položio pravosudni ispit i da je putem neke lobističke strukture u Sarajevu bio tužilac i sudija.

– Puni su lopovluka, uhapsili su i predsjednika suda, Kajmakovićevu, to je sve lopov do lopova. Ne možeš da gledaš više sve to i oni sada pokušavaju da zadovolje javno mnjenje i tu strast u Sarajevu i da dovedu Dodika tamo. Malo sutra ćete Dodiku presuditi – poručio je Dodik.